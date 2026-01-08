El Festival del Circ Elefant d'Or en Girona contará con 76 artistas en 24 atracciones "inéditas"

Presentación de la nueva edición - DIPUTACIÓ DE GIRONA

GIRONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 14 Festival Internacional del Circ Elefant d'Or, que se celebrará en Girona del 26 de febrero al 2 de marzo, contará con 76 artistas de 14 países en 24 atracciones "inéditas" dentro de la pista de un circo en la Europa occidental.

En un comunicado de la Diputación de Girona de este jueves, se explica que el festival presentará disciplinas nuevas como la fuerza capilar, los trapecios volantes en cruz, los malabares con bastón, el lanzamiento de tazas sobre un rodillo o la combinación de báscula con cama elástica.

El evento tendrá lugar en la carpa Camp de Mart de la Devesa y se harán 14 representaciones, con un aforo por función de 2.314 butacas, y 4 funciones exclusivas para el público escolar, programadas por las mañanas de los dos primeros días.