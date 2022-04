El Festival Còmic de Figueres (Girona) propone 12 espectáculos humorísticos en su 15 edición

GIRONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Còmic de Figueres (Girona) celebrará del jueves hasta el domingo su 15 edición con 12 espectáculos y 5 actividades paralelas entre las que se incluye la actuación de los cómicos Judit Marín, Raquel Hervás, Modgi, Manel Vidal y Charlie Pee.

La inauguración del festival irá a cargo de los humoristas Jaïr Domínguez, Peyu y Neus Rosell con 'Sortint del búnquer' y la actividad 'La conya en biblioteca', con la lectura de 15 textos cómicos, ha informado el festival en un comunicado este miércoles.

Rossell, además, también participará en el espectáculo 'Humor de micro' junto a Martín, Hervás, Vidal, Pee y Modgi, que el festival ha descrito como las "nuevas voces del humor catalán actual".

En esta edición el festival ha vuelto a programar los tres espectáculos "más míticos de su historia": 'Zic Zag' de Joseph Collard, 'Joana d'Arc' de la Gardi Hutter y 'The best of' de Leo Basi; un mimo, una clown y un bufón, respectivamente.

El festival recupera así la presencia de artistas internacionales como Julien Cottereau y su espectáculo 'AaAhBibi'; Anna de Lirium y Colette Gomette con 'The one and the one'; Pina Polar con 'Into the wild'; y Benoît Charpe con 'Les Zèles d'Obús', entre otros.

Además, el festival acoge la segunda edición del concurso de vídeos humorísticos y 'memes' que inició en 2020 y ofrecerá premios a los ganadores de hasta 500 euros.