El festival de cortos Filmets Badalona premia 'I died in Irpin' y cierra con 20.000 asistentes

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival de cortometrajes Filmets Badalona Film Festival 2025 ha cerrado este sábado su 51 edición con más de 20.000 asistentes y ha premiado el corto de animación 'I died in Irpin', de Anastasiia Falileieva (República Checa), como mejor película, informa la organización en un comunicado.

Durante la gala de La Nit de les Venus también se ha otorgado el premio del público, que ha sido para la ópera prima 'Prou bé' de Anna Carbonell, y se ha librado la tercera Venus d'Honor de esta edición a la actriz, directora, guionista y productora catalana Aina Clotet.

El Jurat Oficial de la edición, celebrada del 16 al 26 de octubre en Badalona (Barcelona), ha sido formado por Isaki Lacuesta, Isa Campo, Roser Aguilar, Gloria Fernández y Takuro Takeuchi.