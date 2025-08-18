El Festival Ésdansa de Les Preses (Girona) arranca con el foco en la calle y la naturaleza

GIRONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Ésdansa de Les Preses (Girona) arranca una edición que pone el foco en las calles, espacios al aire libre y patrimonio natural de la Garrotxa (Girona).

Entre el 18 y el 24 de agosto se celebra la edición número 43 de este festival, que reunirá propuestas de todo el mundo con "una mirada contemporánea sobre la tradición", informa la organización en un comunicado este lunes.

El certamen también prestará atención este año a la recuperación de la memoria musical y dancística, con la cultura gallega como invitada especial con propuestas que fusionan formas tradicionales y actuales.

La programación incluye espectáculos de creación, exhibiciones, talleres y actividades participativas, con propuestas como 'Vibra' de Sara Cano o el estreno de 'Mil primaveres', de Esbart Manresà, propuesta ganadora del premio Delfí Colomé 2024.

Además, el festival mantiene también las Nits Ésdansa, actividades de formación para todas las edades y espacios de reflexión dedicados a la memoria, la creación y la terminología de la danza tradicional.