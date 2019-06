El Festival Grec de Barcelona abre este miércoles una nueva edición con 94 espectáculos

Publicado 26/06/2019 4:05:10 CET

Tendrá a Ivo van Hove, Isabelle Huppert, Bob Wilson y Peeping Tom

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 43 Festival Grec de Barcelona empezará este miércoles y contará con nombres internacionales como Ivo van Hove, Isabelle Huppert, Bob Wilson y Peeping Tom, en una edición con 94 espectáculos --respecto a los 83 del pasado año-- que crecerá en espacios hacia el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el Palau de la Música y las Drassanes, aparte de desarrollarse en el Teatre Grec como sede central, entre un total de 37 espacios.

En rueda de prensa reciente, el director, Francesc Casadesús, ha explicado que el festival se orientará esta edición hacia el público anglosajón, con un "relato" que irá de Melbourne (Australia) a Nueva York (Estados Unidos).

En este marco tendrá la inauguración este miércoles a cargo del Kronos Quartet, formación de San Francisco que acaba de ganar un Grammy, siendo la primera vez que el festival abre con partituras de música contemporánea, y que contará con la presencia del ministro de Cultura y Deporte en funciones, Juan José Guirao.

Con un aforo mayor y un presupuesto igual al del pasado año --de 3,3 millones de euros--, el festival ha puesto 175.367 entradas a la venta para las 436 funciones programadas --con 29 espectáculos teatrales, 15 híbridos, 28 musicales, 15 de danza, cinco de circo y dos de cine--, una propuesta que, ha avisado: "Sale de la zona de confort y se abre más de piernas para buscar a nuevos públicos", ya que quiere conquistar al público que antes no se ha interesado por el certamen.

Casadesús ha concretado que Huppert debutará en el festival con el monólogo 'Mary Said What She Said', con dirección de Robert Wilson, gracias a los "favores" pedidos a amigos y programadores europeos, mientras que Ivo van Hove dirigirá la adaptación 'Tan poca vida', "uno de sus mejores espectáculos", con el Internationaal Theater Amsterdam, mientras que la compañía de danza Peeping Tom cerrará su trilogía familiar con 'Kind' (--hijo--), en una mirada al mundo con ojos de niño en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

Entre las 37 propuestas internacionales, el festival tendrá también a William Forsythe y Rodrigo García --que hacía mucho tiempo que no visitaba Barcelona--, aparte de artistas que pisan fuerte en el extranjero pero en Catalunya "no son conocidos", como el Ballet de Vancouver (Canadá), Gravity & Other Myths (Australia), Taylor Mac (Estados Unidos), Lola Arias (Argentina), Tiago Rodríguez (Portugal) y Kyle Abraham (Estados Unidos).

Estos nombres internacionales convivirán con los creadores catalanes más consolidados como La Fura dels Baus, Julio Manrique, Pere Arquillué, Sergi Belbel, Míriam Iscla, Roger Bernat, Sílvia Munt, Emma Vilarasau, T de Teatre, Sol Picó y Joel Joan; también los de creadores emergentes Parking Shakespeare, Mamzelles, Antoniettes y Sixto Paz --concretamente con una crítica hacia el "machismo" a base de twerking--, Els Pirates, Iván Labanda y Baró d'Evel.

En el episodio musical, estará Sílvia Pérez Cruz & Toquinho & Javier Colina, Niño de Elche, Lorena McKennit, Chick Corea, Jordi Savall, una noche de gospel con el London Community Gopel Choir; y destaca el espectáculo sobre sonidos "que se dejarán de oír si se lleva a cabo el Brexit" como ovejas y música electrónica de la mano del The Matthew Herbert Brexit Band.