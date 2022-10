El Festival In-Edit abre este jueves con 'Meet me in the bathroom' una edición con 50 documentales

Imagen del documental 'Meet me in the bathroom' que abrirá el Festival In-Edit 2022 de cine documental musical

Imagen del documental 'Meet me in the bathroom' que abrirá el Festival In-Edit 2022 de cine documental musical - IN-EDIT

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 20 Festival de cine documental musical In-Edit de Barcelona, que se celebrará desde este jueves al 6 de noviembre, abre con el documental 'Meet me in the bathroom', que analiza el surgimiento a principios de los 2000 de bandas de rock en Nueva York como The Strokes, Interpol, Yeah Yeah Yeahs y LCD Soundsystem.

El festival contará con unos 50 documentales entre los que figuran trabajos sobre Joaquín Sabina, Sinéad O'Connor, Leonard Cohen, Ronnie James Dio y Omara Portuondo.

Entre los documentales que figuran en la programación de este año se encuentran 'Sintiéndolo mucho', de Fernando León de Aranoa, alrededor de la figura de Sabina; 'Dio: dreamers never die'; 'Sinéad O'Connor: never compares'; 'Omara'; 'Nightclubbing: the birth of punk rock in NYC'; 'Hallellujah: Leonard Cohen, a journey, a song' y 'Studio 54: nada que ver con todo lo demás'.

El In-Edit 2022 también contará con una sección especial dedicado a clásicos del documental musical que han pasado por el festival en estas dos décadas como 'Anvil: The Story of Anvil', 'Summer of Soul', 'Soul Train: the hippest trip in America', 'The devil and Daniel Johnston' y 'The punk singer'.

El jurado internacional de esta edición del festival estará compuesto por Julian Temple, Matthew Herbet y Estrella Araiza, mientras que el nacional estará formado por Alizzz, Nathalie Poza y Luis Enrique Parés.