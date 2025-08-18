El Festival Itinera impulsa un concierto benéfico por los incendios en la Segarra (Lleida)

LLEIDA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Itinera ha impulsado un concierto benéfico para recaudar fondos y dar visibilidad a la realidad que viven los vecinos tras los incendios en la comarca de la Segarra (Lleida), que se celebrará el 21 de agosto en Florejacs, uno de los municipios afectados.

La propuesta contará con la actuación musical de Miratjazz y se acompaña de una exposición fotográfica con imágenes de los incendios que se inauguró el pasado 9 de agosto, informan los organizadores en un comunicado de este lunes.

La gerente del Festival Itinera, Sara Marata, ha explicado que el concierto no quiere ser una actividad cultural más, sino una acción con impacto real "que ponga la cultura al servicio del territorio y la gente que lo habita".