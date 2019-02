El Festival de Jazz de Terrassa tendrá a Kenny Barron, David Murray y Youn Sun Nah

Publicado 15/02/2019 17:45:42 CET

TERRASSA (BARCELONA), 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 38 Festival de Jazz de Terrassa, que se ha presentado este viernes en la Nova Jazz Cava, tendrá como cabezas de cartel al pianista Kenny Barron, al saxofonista David Murray y a la cantante surcoreana Youn Sun Nah, entre otros artistas.

El certamen, que arrancará el próximo 6 de marzo con el concierto de la catalana Marina Tuset y se prolongará hasta el día 24, contará con 23 actuaciones repartidas entre más de dos semanas de festival, de las que nueve son tendencias contemporáneas, aunque también hay una programación que apuesta por la vocación pedagógica y el apoyo a los artistas catalanes.

Entre los nombres que figuran en el cartel se encuentran el saxofonista Ernie Watts; la baterista y compositora Terri Lyne Carrington, que colidera a tres bandas 'The Children of the Light' con Danilo Pérez y John Patitucci; la Noche de Blues, que irá a cargo de Bernard Alisson Group, el 22 de marzo en la Nova Jazz Cava; el estreno de la intérprete y compositora Meritxell Nedderman, con su proyecto eléctrico, y Dani Nel·lo con su último trabajo 'Los Saxofonistas Salvajes.Vol. II', entre otros.

Esta edición coincide con el 60 aniversario del Club de Jazz dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals, la entidad organizadora, y el 25 de la Nova Jazz Cava, además ha querido dedicar el festival al trompetista Roy Hargrove, fallecido el pasado 2 de noviembre.

La coordinadora del certamen, Susanna Carmona, ha destacado que la agenda diseñada ha conseguido que "responda a las expectativas, con una programación diversa y abierta al jazz de todas las tendencias", aunque ha subrayado el carácter más narrativo de la historia propia para representar la evolución de este género.

Carmona ha repasado algunas cifras el certamen en estas casi cuatro décadas, con 6.000 músicos que han pasado por la ciudad y se han celebrado hasta 6.500 espectáculos, 4.213 se han llevado a cabo en la Nova Jazz Cava.

Además del programa de conciertos, hay actividades paralelas, con un total de 240 músicos entre exposiciones, charlas, cine, jam sessions, concursos y rutas gastronómicas, entre otras cosas.