El 5 Festival Jordi Savall de Tarragona cierra con un "récord histórico" de 10.000 asistentes

TARRAGONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Jordi Savall, celebrado entre el 11 y el 17 de agosto en varias localidades de Tarragona, ha cerrado su 5 edición con un "récord histórico" de 10.162 asistentes --8.702 entradas vendidas y más de 1.400 participantes en actividades paralelas-- y 142 músicos de 20 nacionalidades.

Durante una semana, los escenarios patrimoniales del Reial Monestir de Santes Creus, el Santuari de la Serra de Montblanc, el Convent de les Arts de Alcover y la Església de Sant Francesc de Valls han acogido conciertos y actividades que han convertido la región en un "punto de encuentro internacional para la música, el patrimonio y el diálogo entre culturas", aseguran los organizadores en un comunicado de este lunes.

Los impulsores estiman un impacto económico de entre 2,5 y 3 millones, 3,5 veces la inversión, y subrayan el "fuerte arraigo con el territorio" gracias a la colaboración con ayuntamientos y entidades locales.

La programación ha incluido cantos al Mediterráneo a cargo del Ensemble Mediterrània; 'Els passos perduts' con flautas ancestrales a cargo de Pierre Hammon, y 'Homenaje a Marco Polo II' con músicos invitados de Sri Lanka, China, Armena y Síria, con Jordi Savall encabezándolo.

El director del festival, Martí Sancliment, ha asegurado que el Festival Jordi Savall pone de manifiesto "cómo de importante es generar espacios de creación cultural y de encuentro, especialmente en el ámbito rural y fuera de las grandes metrópolis".