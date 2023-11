El festival L'Alternativa de Barcelona abrirá con 'Fallen Leaves' de Aki Kaurismäki

Dedicará una retrospectiva a la directora Tatiana Huezo



BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 30 Festival L'Alternativa de Barcelona, que se celebrará del 10 al 19 de noviembre en diferentes espacios de la ciudad, ha programado un total de 150 filmes en todas sus secciones y abrirá con la película 'Fallen Leaves', de Aki Kaurismäki.

De estos 150 filmes, 47 competirán en las secciones oficiales, 17 largometrajes y 30 cortometrajes, se presentan producciones de 36 países y un total de 68 están firmadas por mujeres, ha informado este martes el festival en un comunicado.

El festival dedicará una retrospectiva a la directora Tatiana Huezo, un 'Satélite' a la directora Clara Roquet y un 'Focus' al artista sonoro Félix Blume.

Entre los largometrajes internacionales que se podrán ver figuran 'Il pleut dans la maison', de Paloma Sermon-Daï, 'O estranho', de Flora Dias y Juruna Mallon; 'Between revolutions', de Vlad Petri; 'The mountains', de Christian Einshoj, y 'Notre corps', de Claire Simon.

Entre las películas estatales que se proyectarán figuran 'Zinzindurrumkarratz', de Oskar Alegria; 'Samsara', de Lois Patiño; 'Un volcán habitado', de David Pantaleón y Jose Víctor Fuentes, y 'El sueño de la Sultana', de Isabel Herguera.

En las sesiones especiales se verán 'La Chimera', de Alice Rohrwacher, y el documental 'Sur l'Adamant', de Nicolas Philibert, y tendrán su 'premiere' en Catalunya 'La imatge permanent', de Laura Ferrés, recientemente premiada en la Seminci de Valladolid'; 'Remember my name', de Elena Molina, y 'And the king said, what a fantastic machine', de Axel Danielson y Maximilien van Aertryck.