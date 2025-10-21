El festival L'Alternativa de Barcelona acogerá ciclos de Lizzie Borden y René Vautier

Se celebrará entre el 13 y el 23 de noviembre

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 32 Festival de Cine Independiente L'Alternativa de Barcelona acogerá ciclos de Lizzie Borden, René Vautier y Theo Anthony y proyecciones de Iván Fund, Radu Jude, Hafsia Herzi, Jem Cohen, José Luis Guerin e Yrsa Roca Fannberg, entre otros.

El festival se celebrará entre el 13 y el 23 de noviembre con el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Cccb) como sede principal, con proyecciones también en la Filmoteca de Catalunya y los cines Maldà y Zumzeig y parte de la programación estará disponible en Filmin en enero de 2026, informa en un comunicado este martes.

'El mensaje', de Iván Fund, galardonada en la Berlinale 2025, será la película inaugural del festival.

INTERNACIONAL

En la sección Oficial Internacional de largometrajes, se podrán ver 'Cobre' de Nicolás Pereda; 'Short Summer' de Nastia Korkia; 'Evidence' de Lee Anne Schmitt; 'O Riso e a Faca' de Pedro Pinho; 'Monikondee' de Lonnie van Brummelen, Siebren de Haan y Tolin Alexander; 'Duas vezes João Liberada' de Paula Tomás Marques; 'Monólogo colectivo' de Jessica Sarah Rinland; 'La limace et l'escargot' de Anne Benhaïem; 'L'Ancre' de Jen Debauche, y 'Partition' de Diana Allan.

La sección Oficial Internacional de Cortometrajes incluye una selección de 23 cortometrajes internacionales, programada alrededor de tres sesiones: 'Sociales', 'Plástica' y 'Lengua'.

NACIONAL

La sección Oficial Nacional de Largometrajes tendrá 'Al oeste, en Zapata' de David Bim; 'As Estaçoes' de Maureen Fazendeiro; 'Downriver a Tiger', de Víctor Diago; 'Yrupe' de Candela Sotos; 'Ulysses' de Hikaru Uwagawa; 'Una película de miedo' de Sergio Oksman; 'Volver a casa tan tarde' de Celia Viada.

Del mismo modo que en internacional, la sección nacional de Cortometrajes agrupa 20 filmes cortos en tres sesiones: 'Mates', 'Naturales' y 'Educación Física'.

SESIONES ESPECIALES

Las Sesiones especiales incluirán el estrena nacional de 'The Ground Beneath Our Feet' de Yrsa Roca Fannberg, así como 'Historias del buen valle' de José Luis Guerin, 'La petite demière' de Hafsia Herzi, y 'Little, Big and Far' de Jem Cohen.

L'Alternativa dedicará ciclos al feminismo combativo de Lizzie Borden, en colaboración con la Filmoteca de Catalunya, al activismo militante de René Vautier y a la mirada "crítica e innovadora" de Theo Anthony.

Elena López Riera y Lois Patiños protagonizarán los 'Satèl·lits' de este año y programarán sus cartas blancas con referentes de sus cinematografías, además de impartir sendas 'masterclasses'.

El festival cerrará con 'Kontinental'25', de Radu Jude, también premiada durante la Berlinale 2025.