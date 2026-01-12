El festival MUD de Lleida tendrá a Ben Harper, Asian Dub Foundation y Santiago Auserón

Cartel del Festival MUD de Lleida - FESTIVAL MUD

LLEIDA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El festival Músiques Disperses (MUD) de Lleida, que se celebrará entre el 12 y el 15 de marzo en diferentes escenarios de la ciudad de Lleida, contará en su programación con Ben Harper, Asian Dub Foundation y Santiago Auserón.

La programación del MUD también contará con Shantel DJ Set, Terrae, L'Arannà, Pau Castellví, Pony Menut y Ponent Roots, ha informado este lunes el festival en un comunicado.

Los conciertos de esta edición se podrán ver en el Teatre de La Llotja, el Auditori Municipal Enric Granados y el Cafè del Teatre de l'Escorxador en un festival que "se reivindica como referente de la música de raíz en el sentido más amplio, puente entra la tradición y la modernidad".