El Festival de Peralada (Girona) abre el viernes una edición que tendrá a Monica Bellucci y Josep Carreras

Joan Manuel Serrat y Rufus Wainwright, otros destacados de esta edición

GIRONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 36 Festival Castell de Peralada (Girona) abrirá este viernes una edición que se alargará hasta el 6 de agosto y que tendrá en su programación a la actriz Monica Bellucci con 'Maria Callas. Lettres et Mémoires', así como una noche de homenaje al tenor Josep Carreras, un concierto de Joan Manuel Serrat dentro de su gira de despedida y la ópera 'Hadrian' de Rufus Wainwright.

Esta edición se inaugurará en el Auditorio con una doble cita el viernes y el sábado con la Bayerisches Staatsballet, que sustituye al inicialmente previsto y cancelado Ballet del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, y el día 15 está programado el espectáculo protagonizado por Bellucci, donde da vida a la soprano Maria Callas.

El 16 de julio actuará el cantautor Joan Manuel Serrat dentro de su gira 'El vicio de cantar, 1965-2022', con la que se despide de los escenarios tras más de medio siglo, y los días 20 y 21 se podrá ver en el Nou Celler Peralada a la Sergio Bernal Dance Company con el espectáculo 'Rodin. El escultor de las emociones'.

El festival estrenará el día 22 la nueva producción 'The Fairy Queen', una semiópera barroca en cinco actos compuesta por Henry Purcell; el día 23 será el turno de los recitales de Emily D'Angelo y del concierto de Pink Martini con China Forbes y Storm Large, y el 27 de julio tendrá lugar la interpretación de tres piezas inspiradas en el barroco de la compositora Raquel García-Tomás, Premio Nacional de Música 2020.

RUFUS WAINWRIGHT Y JOSEP CARRERAS

El cantante Rufus Wainwright mostrará el 29 de julio su vertiente operística con el concierto semiescenificado 'Hadrian', con el coro y orquesta del Teatro Real y con las voces de Thomas Hampson y Ainhoa Arteta, y la ópera seguirá el día siguiente con la versión concierto de 'Nabucco' de Giuseppe Verdi con dirección musical de Nicola Luisotti.

El festival celebrará el 3 de agosto un concierto de la soprano Sonya Yoncheva así como La Noche de Josep Carreras, una cita en la que el tenor actuará junto a Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceu bajo la batuta de David Giménez.

El día 4 llegará la soprano lírica Lise Davidsen y el proyecto de música electrónica orquestal de Lucas Vidal 'Karma'; el día 5 será el turno de la cantante lírica Ermonela Jaho, y el festival se despedirá el día 6 con el ballet 'On Before' de Carlos Acosta, una pieza con coreografías de Will Tuckett, Russell Maliphant, Kim Brandstrup y del propio Acosta.