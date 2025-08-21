El Festival de la Porta Ferrada (Girona) cierra con 31.200 espectadores y 91% de ocupación

El festival ha colgado el cartel de 'sold out' en 6 conciertos. - FESTIVAL DE LA PORTA FERRADA

GIRONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Girona) ha cerrado su 63 edición con 31.200 espectadores y un 91% de ocupación tras el concierto de Rosario de este lunes --que puso fin a los conciertos del Guíxols Arena-- y el de Miklós Perényi de este miércoles, que concluyó el ciclo de música clásica y el festival.

El festival ha programado, desde el 12 de julio, un total de 16 conciertos, de los cuales 6 han vendido todas las entradas, informa en un comunicado este jueves.

Por el escenario del Guíxols Arena han pasado artistas como Andrés Calamaro, Kurt Elling, Ginestà, La Casa Azul, Fangoria, Miguel Poveda, Sara Baras, Los Secretos, Duncan Dhu, Guitarricadelafuente, God Save The Queen y Els Pets, entre otros.

En cuanto al ciclo de música clásica han participado figuras como Núria Giménez, Roger Padullés y el propio Miklós Perényi, reafirmando el compromiso del festival "con la calidad artístico en todos los géneros".

Esta edición "confirma la transversalidad de su programación" con conciertos que abarcan desde el jazz al pop, el flamenco y el folk, afirman los organizadores.