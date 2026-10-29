El Festival RBLS celebra 10 años con espectáculos en 11 municipios y una fiesta en Barcelona

Foto de familia de la presentación del Festival RBLS. - FESTIVAL RBLS

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival RBLS de Teatro Joven celebrará su 10 edición del 6 al 20 de noviembre programando espectáculos en 11 municipios, con una fiesta en la sala Razzmatazz de Barcelona y un libro fotográfico sobre su trayectoria.

Los espectáculos abordarán cuestiones como la memoria histórica, la desobediencia, la salud mental, la responsabilidad ante la violencia y las presiones de éxito, así como un acercamiento a "los imaginarios de la cultura pop", informa el festival en un comunicado de este jueves.

La programación incluye 'Los bancos regalan sandwicheras y chorizos' (José y sus hermanas y Sílvia Ferrando), 'Ricard de 3r' (À Trois Teatre, Gerard Guix y Montse Rodríguez), 'Hora bruixa' (Application Rejected), 'Man mano, il tempo scorre (l'incontro)' (Elaine Grayling), 'Els Miserables' (Miquel Mas Fiol) y 'Perdón' (Losinformalls), entre otros.

La fiesta inaugural se celebrará el 9 de noviembre en la sala Razzmatazz 3, con una actuación de Vici Maurici, que "desdibuja los límites del teatro musical" con una mezcla de pop, techno y ópera.

En el marco de RBLS Pro, además, el festival presentará el informe 'Reboot Cultural. Cuando las y los jóvenes reescriben las reglas', elaborado a partir de las mesas jóvenes celebradas en 2025 y 2026.