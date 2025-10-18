El Festival de Sitges premia a 'La hermanastra fea' como mejor película

SITGES (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

La película 'La hermanastra fea', de la directora noruega Emilie Blichfeldt, ha ganado el premio a la Mejor película de la Sección Oficial Fantàstic del 58 Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, ha anunciado este sábado el jurado en rueda de prensa.

'La hermanastra fea' es una revisión del cuento de 'La Cenicienta' que redefine el arquetipo del personaje de la hermanastra y ahonda en la presión de los estándares de belleza y sus consecuencias.

En un palmarés muy repartido, el jurado ha otorgado el premio a Mejor dirección de la Sección Oficial Fantàstic a Park Chan-Wook por 'No other choice'; el de Mejor interpretación femenina a la actriz Rose Byrne por 'Si pudiera, te daría una patada', y el de Mejor actor para el reparto masculino de la película 'La plaga'.

El premio a Mejor guión ha sido para Ratchapoom Boonbunchachoke por 'El fantasma útil'; a Mejor fotografía para Diego Tenorio por 'La virgen de la tosquera'; a Mejor banda sonora para Yasutaka Nataka y Shohei Amimori por 'Exit 8', y los Mejores efectos especiales para Tenille Shockey y François Dagenais por 'Honey Bunch'.

El jurado, formado por Peter Chan, Hernán Findling, Mary Harron, Laura Pedro y Jovanka Vuckovic, ha concedido un premio especial 'ex aequo' para las películas 'The Furious', de Kenji Tanigaki, y 'Obsession', de Curry Barker, ésta última también ha recibido el premio del público de la Sección Oficial Fantàstic.

