El Festival de Sitges premiará a Benedict Cumberbatch, Carmen Maura, Terry Gilliam y Joe Dante

Abrirá con 'Alpha' de Julia Ducournau y cerrará con 'La larga marcha' de Francis Lawrence

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 58 Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, que se celebrará del 9 al 19 de octubre, premiará al actor Benedict Cumberbatch, la actriz Carmen Maura y los directores Terry Gilliam y Joe Dante con sus galardones honoríficos.

Lo han explicado este miércoles en rueda de prensa el director del festival, Ángel Sala, y la directora de la fundación, Mònica Garcia, en una edición del festival que tendrá la comedia en el cine de terror y de ciencia ficción como 'leit motiv' y abrirá con el drama distópico 'Alpha', de Julia Ducournau.

El festival entregará su Gran Premio Honorífico a la actriz Carmen Maura, "referente" del cine de género en España; al director Joe Dante, creador de 'Gremlins'; el realizador e integrante de Monty Phyton Terry Gilliam, en el 40 aniversario de 'Brazil', que se suman al ya anunciado al productor y director Peter Chan.

Los premios Máquina del Tiempo de esta edición, además del concedido al director y productor Sean S.Cunningham, serán para el actor Benedict Cumberbatch, que ha encarnado a Sherlock Holmes y el Doctor Extraño de Marvel; el actor William Fichtner, que estrenará la serie 'Talamasca'; el director Enzo G.Castellari, figura del 'spaghetti western' y el 'macaroni combat', y el realizador Ben Wheathley, director de 'Kill List'.

El festival ha anunciado que la película de clausura de esta edición será con la adaptación de la novela de Stephen King 'La larga marcha', con dirección de Francis Lawrence y Mark Hamill en el reparto.

