El Festival de Sitges superará por primera vez los 900.000 euros de recaudación

La edición de 2026 tendrá como 'leit motiv' las encarnaciones del mal

SITGES (BARCELONA), 15 (EUROPA PRESS)

El 58 Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, que se cerrará este domingo, superará este año por primera vez la barrera de los 900.000 euros en recaudación por entradas en una edición con un "balance espectacular".

Así lo han explicado el director del festival, Ángel Sala, y la directora de la fundación, Mònica Garcia, en un encuentro con periodistas, donde han afirmado que se ha conseguido este registro sin el cine El Retiro y sin que hubiera un festivo intersemanal.

Se han recaudado hasta este miércoles 924.695 euros, cuando el año pasado se recaudó un total de 836.358,55 euros, y la previsión es que el número de entradas vendidas crezca entre un 6% y un 8%.

El director del festival ha afirmado que creía que era "casi utópico" llegar a los 900.000 euros y se superará, y ha dicho que si tuvieran El Retiro y un puente el objetivo del millón ya no es tan utópico: "Confío y deseo que el año que viene esté" El Retiro, ha añadido.

Sala ha afirmado que se ha superado el 'gap' entre la asistencia del fin de semana y los días laborables, y ha dicho que están funcionando en asistencia tanto las grandes producciones como las películas independientes.

El director del festival también ha remarcado que están funcionando muy bien las retrospectivas y las recuperaciones de clásicos, sobre todo gente joven que quiere verlos en el cine.

EDICIÓN DE 2026

Ángel Sala ha explicado que de cara a la edición de 2026 el 'leit motiv' está previsto que sea las encarnaciones del mal teniendo como anclaje el 50 aniversario de 'La profecía', aunque ha dicho que las efemérides ahora están en manos de los estudios que los están celebrando con reestrenos como el caso de 'Tiburón'.

Ha dicho que 'La profecía' es una película muy importante del terror de los años 70 y que es recordada por la banda sonora de Jerry Goldsmith, "una obra cumbre del fantástico".

La edición del festival también contará con recuerdos al 50 aniversario de '¿Quién puede matar a un niño?', de Narciso Ibáñez Serrador, que se rodó en Sitges, y están preparando un recordatorio de los 50 años de 'Carrie', de Brian de Palma, de los 40 años de 'Los inmortales', de Russell Mulcahy, y un foco sobre la productora Hammer.

Sala ha afirmado que ya trabajan también en la edición de 2027, la del 60 aniversario, "con mucha ilusión y con un festival que esté a la altura".