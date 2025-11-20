El Festival Sons del Món de Roses (Girona) anuncia a Pablo Alborán como primer confirmado

Archivo - El cantante Pablo Alborán durante un concierto gratuito en la Puerta del Sol, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

GIRONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 19 Festival Sons del Món de Roses ha anunciado al cantante Pablo Alborán como primer artista confirmado de la edición de 2026, informa este jueves en un comunicado.

El cantante actuará el 25 de julio en la Ciutadella de Roses, las entradas se pondrán a la venta este viernes y el artista presentará los temas de su nuevo disco, 'KM 0'.

La gira de Alborán pensada para espacios con mayor aforo que el del festival y el concierto en el Sons del Món será una posibilidad de "verla con más proximidad y exclusividad", asegura el festival.