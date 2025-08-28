El Festival Temporada Alta de Girona programará 92 espectáculos hasta el 12 de diciembre

Archivo - Momento del 'Hamlet' de Thomas Ostermeier - THOMAS AURIN - TEMPORADA ALTA - Archivo

'Hamlet' de Thomas Ostermeier vuelve a Catalunya 17 años después

GIRONA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 34 Festival Temporada Alta de Girona, que se celebrará del 18 de septiembre al 12 de diciembre, programará 92 espectáculos, 16 de ellos internacionales, 22 coproducciones y 28 estrenos en 8 poblaciones catalanas, y se consolida como "referente internacional en Catalunya" comprometido con la creación catalana.

Habrá un total de 58.600 entradas a la venta, que se abrirá el 2 y 3 de septiembre en compra preferente y el 4 en taquilla abierta, informa el festival en un comunicado de este jueves.

Entre los nombres de la escena internacional que pasarán por el festival se encuentra Thomas Ostermeier con 'Hamlet', que vuelve a Catalunya 17 años después de convertirse en un "referente" del teatro europeo contemporáneo, y lo hará con una versión más física del texto de Shakespeare.

También estará Christoph Marthaler con 'Le sommet', una crítica "afilada y absurda" al mundo institucional y al lenguaje del poder que se verá por primera vez en España.

La compañía Cirque Éloize presentará también por primera vez en España 'ID EVOLUTION', un nuevo espectáculo que "dispara la creatividad y la emoción" combinando el circo urbano, la danza contemporánea, el teatro y la tecnología con escenografía y música vibrante.

En esta edición participarán compañías que están irrumpiendo en la escena internacional para que presenten sus nuevos proyectos, como 'The Hague' de Galin Stoev; 'Gernika' de collectif Bilaka; e 'Inhale Delirium Exhale' de Miet Warlop.

CONNEXIÓ IBEROAMÈRICA Y BIG BANG

Con el apoyo de Iberescena, Temporada Alta contará un año más con Connexió Iberoamèrica que reunirá 8 propuestas de la escena emergente y consolidada de México, Argentina, Uruguay y Chile, como 'Ai! La misèria ens farà feliços' dirigida por Gabriel Calderón; la propuesta 'Serà un dia que durarà anys' de los Hermanos Ibarra Roa; o 'Cachorro de León' de Conchi León.

El fin de semana diseñado para profesionales internacionales (Big Bang) será del 20 al 23 de noviembre y se han programado 10 espectáculos, como 'Historia del amor' de Agrupación Señor Serrano; 'Seppuku. el funeral de Mishima o el placer de morir' de Angélica Liddell; o 'PICASSa' de Lorena Nogal.

OTRAS PROPUESTAS

Se estrenarán varias coproducciones catalanas como 'Nosaltres els sense nom' de Mos Maiorum con dramaturgia de Joan Yago; 'ABECEDARI' de La Moukhles & Sentís; 'Bach - Dostoievski - Messiaen' con Lluís Homar o 'Els darrers sis dies' de Marta Barceló.

A parte de las coproducciones con agentes internacionales, el festival acogerá este otoño propuestas musicales con sello internacional, como el concierto 'Patti Smith and her band'; 'LIGHT+', la propuesta de The Crystal Fighters; y la actuación de Chicago Mass Choir.

La Fundació La Ciutat Invisible, con el proyecto A Tempo, retomará la presencia en las aulas con 11 propuestas dirigidas a Educación Infantil Primaria, Secundaria y Especial y organizará de nuevo el Torneig de Dramatúrgia als Instituts.

A parte del festival de este año, nace 'Flaix de tardos - BCN', una nueva iniciativa del Temporada Alta que cuenta con el apoyo de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la "complicidad" de 6 teatros barceloneses, que reunirá 7 espectáculos internacionales en la capital catalana del 21 de octubre al 15 de noviembre.