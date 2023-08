El festival Temporada Alta programará 99 espectáculos y abrirá con un concierto de Antònia Font

GIRONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Temporada Alta, que se celebrará del 30 de septiembre al 10 de diciembre con epicentro en Girona y Salt, programará 99 espectáculos y cerca de 160 funciones en esta edición, que se abrirá con un concierto del grupo mallorquín Antònia Font en la Fira de Girona.

El festival, con 25 producciones o coproducciones, tendrá en su programación los nuevos trabajos de Angélica Liddell, las compañías Complicité, La Veronal, y Peeping Tom, Patrice Chéreau, Jokuübas Brazys, Mario Gas y la cantante Sophie Auster, entre otros, ha informado el festival en un comunicado este jueves.

El festival contará con una selección de espectáculos internacionales de diez países como 'Drive your plow over the bones of the dead', de Simon McBurney con el Théâtre de Complicité, basado en la novela de la premio Nobel Olga Tokarczuc; 'Familie' de Milo Rau; 'Qui a tué mon père' de Thomas Ostermeier; 'Cristo está en Tinder' de Rodrigo García, y Cristina Morganti con 'Jessica and me'.

Temporada Alta también contará con la compañía Peeping Tom con su 'Dyptich: the missing door and the last room'; Patrice Chéreau con 'La Douleur' -que estrenó en el festival hace 15 años--; 'The Goldberg Variations, BWV 988' de la coreógrafa Anne-Teresa De Keersmeaker, y el montaje 'Face T(W)O', fruto del proyecto europeo colaborativo People Power Partnership.

El certamen también mantiene su conexión iberoamericana con proyectos como 'Euforia y desazón', de Sergio Boris: 'Ana contra la muerte', de Gabriel Calderón; Mariano Pensotti con 'La obra', y Marina Otero con 'Love me', y celebrará también entre el 16 y 19 de noviembre la Semana de Programadores Internacionales, con la presencia de un centenar de programadores.

La dramaturga Angélica Liddell estrenará en el festival 'Vudú (3318) Blixen', la compañía La Veronal mostrará su 'Firmamento', cabosanroque 'Sous les Violons, La Plage'; Mario Gas el montaje 'Casares-Camus: una historia de amor', con Rosa Renom y Jordi Boixaderas; el montaje 'De Nao Albet i Marcel Borràs', protagonizado por los actores, y el espectáculo de flamenco 'La materia. De la leona a la invencible', de Olga Pericet y Daniel Abreu.

Otros de los montajes que se podrán ver en el Temporada Alta son 'Els ossos de l'irlandés', texto ganador del Premi Quim Masó 2022 que firma Teatre Nu; 'Cos(i)ficades' de Las Chicas del Barro; 'Com qui sent ploure', de David Martínez, y un nuevo ciclo de humor que tendrá a Marc Sarrats, Judit Martín, el show Oye Polo y los monologuistas de 'El soterrani'.

En el apartado musical, además de Antònia Font, el festival contará con las actuaciones de Sophie Auster, el DJ y productor francés Vitalic, el grupo Molforts con Ingrid Caven, y Albert Pla estrenará el concierto festivo 'Rumbagenarios'.