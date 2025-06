El Festival Wallay! de cine africano de Barcelona programa 8 películas

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Wallay! de cine africano de Barcelona, que se celebra desde este jueves al 22 de junio en la Filmoteca de Catalunya, programará 8 películas y contará con el filme 'Touki Bouki', de Djibril Diop Mambety, retrato de la África poscolonial restaurado por el director Martin Scorsese.

La programación del festival incluye dos producciones estrenadas en la sección 'Un certain regard' del Festival de Cannes (Francia), 'On becoming a Guinea Fowl' (Zambia), de Rungano Nyoni, y 'Goodbye Julia', de Mohamed Kordofani, ha informado en un comunicado.

La cineasta nigeriana Bolanle Austen-Peters, nombre clave en la industria teatral africana, inaugurará el Festival Wallay! con la película 'Fummilayo Ransome-Kuti', biopic de la maestra y activista feminista y que luchó contra el colonialismo.

El festival contará con películas de Madagascar, Sudán, Nigeria, Zambia, Senegal, Angola y Mali, y la directora y cofundadora del festival, Gemma Parellada, ha dicho que el Wallay! "quiere normalizar la presencia de las narrativas, las voces y el cine africano en Barcelona".

Además de la visita de Bolanle Austen-Peters, el festival también contará con el director Fousseyni Maiga, que presentarña 'Sanko, le rêve de Dieu', alegato en favor de la tolerancia religiosa.