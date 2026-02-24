FGC asumirá la prestación de las líneas de Rodalies entre Lleida y Terrassa (Barcelona)

Archivo - Trenes de FGC que operarán las líneas RL3 y RL4 - GENERALITAT - Archivo

LLEIDA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a prestar el servicio ferroviario de las líneas de Rodalies RL3, entre Lleida y Cervera (Lleida), y RL4, entre Lleida y Terrassa (Barcelona), informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

La actualización del acuerdo de Govern aprobado en 2024 recoge la ampliación del servicio hasta Terrassa, así como que FGC asuma la explotación de las estaciones y la actualización del Plan de Negocio.

El servicio de FGC contará con 14 circulaciones diarias entre Lleida y Cervera, de las que cinco llegarán a Terrassa, lo que suma tres circulaciones a la oferta actual de la RL3.

La explotación de las estaciones por parte de FGC implicará la ejecución de obras de reforma y mejora de las funcionalidades para adaptarlas a los estándares de la línea Lleida-La Pobla de Segur.

Está previsto que FGC asuma el servicio durante este año, ya que actualmente está realizando las pruebas para la validación para su homologación.