FGC destinará 21,4 millones a la vigilancia y seguridad de sus instalaciones

Archivo - Cartel de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya, en la estación de Gràcia - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha dado luz verde a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) para licitar la contratación del servicio de vigilancia y seguridad para sus instalaciones, trenes e infraestructuras, con un presupuesto de 21,4 millones de euros para un periodo de dos años.

El contrato cubrirá los trabajos de vigilancia en las líneas Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia (Barcelona) y Lleida-La Pobla de Segur, así como las futuras líneas que gestionará la empresa: Lleida-Terrassa (Barcelona) y la R-Aeroport.

El Govern ha señalado que el servicio es esencial y contribuye a "alcanzar los altos niveles de seguridad y calidad en el servicio, y ha subrayado que el modelo de seguridad está avalado por los Mossos d'Esquadra.