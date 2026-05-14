FGC renovará 10 ascensores y 9 escaleras mecánicas en las estaciones de su red

Estación de FGC - FGC

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha licitado las obras para renovar 10 ascensores y 9 escaleras mecánicas de las estaciones de las líneas Barcelona-Vallès y Llobregat-Anoia, informa en un comunicado este jueves.

La licitación incluye la sustitución de los ascensores y la mejora de los edículos y los fosados, además de las instalaciones que dan servicios a los aparatos y el reemplazo íntegro de las escaleras mecánicas existentes.

En concreto, se renovarán dos ascensores de la estación de Les Planes, uno en Sabadell Rabla, dos en Sant Cugat Centre, uno en Avinguda Tibidabo, dos en Moló Nou y dos en el Centro Operativo de Rubí.

Además, se cambiarán tres escaleras en Terrassa Rambla, dos en Rubí Centre y una en Plaça Catalunya, Can Ros, Magòria La Campana y Molí Nou Ciutat Cooperativa.

La licitación tiene un presupuesto de 2,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses para los ascensores, y de 2,2 millones y un plazo de ejecución de 15 meses para las escaleras.