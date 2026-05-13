Fiatc obtuvo un beneficio de 27,38 millones en 2025, un 91% más

Sede en Barcelona - FIATC

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Fiatc obtuvo un beneficio de 27,38 millones de euros el año pasado, un 91% más que los 14,34 millones del año anterior, informa este miércoles el grupo en un comunicado.

El volumen de negocio creció hasta los 1.053,26 millones (+12,84%), sobre todo por la evolución de los ramos de Automóviles (30%), Vida (12,13%), Industriales (16,05%) y Salud (5,79%).

El grupo atribuye la mejora en buena parte al crecimiento del negocio, a la contención de los gastos de gestión y a una buena evolución de la siniestralidad, sobre todo en Multirriesgo.

El resultado consolidado del grupo en 2025 es de 30,28 millones de euros, y los fondos propios de la mutua son de 452,75 (lo que supone 44,1 más que el ejercicio anterior, +11%).

SALUD Y RESIDENCIAS

La compañía también tiene servicios sanitarios y residencias para mayores: recientemente amplió la Clínica Diagonal con un nuevo edificio anexo para consultas externas que añade 9 consultorios, y el espacio añadido suma 5.774 m2, con una inversión de 9,5 millones.

Prevé abrir este año una nueva residencia en Alicante que se está acabando de construir, y avanza en la edificación de sendos centros en Barcelona y Viladecans (Barcelona) para que se pongan en marcha en los tres próximos años.