El Fic-Cat de Roda de Berà (Tarragona) acogerá el estreno de 'Burundanga' de José Corbacho

Presentación del Fic-Cat en Roda de Berà. - FIC-CAT

TARRAGONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cinema en Català (Fic-Cat) 2026, que se celebrará entre el 5 y el 13 de junio en Roda de Berà (Tarragona), acogerá el estreno mundial de 'Burundanga', de José Corbacho.

'Burundanga' es una comedia romántica basada en la obra teatral homónima de Jordi Galceran y cuenta con Adriana Torrebajano, Carol Rovira, Marcel Borràs, Francesc Ferrer, Jordi Sánchez, Sílvia Abril y Santi Millán, informan los organizadores del festival en un comunicado de este jueves.

El festival ha alcanzado un "récord histórico" de 335 producciones recibidas de las cuales 82 han sido seleccionadas para la Selección Oficial; además de 'Burundanga', competirán 'Forastera', 'Femení, singular', 'Els mals noms' y 'Tanit'.

El Fic-Cat tendrá como eje temático 'Cine e historia': la programación incluirá un homenaje a la Filmoteca de Catalunya con la proyección de 'La ciutat cremada', una exposición sobre la historia del cine en Roda de Berà y una charla 'Descobrint Segundo de Chomón'.

Entre las actividades paralelas destacan el V Foro Cinema i Educació, el III Pitch de proyectos en lengua catalana y la tradicional 'matinal infantil', pensada para niños.

En el marco del festival, el actor Joel Joan recibirá el Premi Montserrat Carulla 2026, y avanzará en exclusiva un fragmento de 'Escape Room 2', aún pendiente de estreno comercial.

El humorista Andrés Fajngold será el encargado de conducir la gala de clausura del Festival y la entrega de premios del jurado y del público.