La Fiesta Mayor de Sants coge el testigo de Gràcia y arranca este sábado en Barcelona

Archivo - Un músico en el parque de la Espanya Industrial, durante la primera noche de las Fiestas de Sants de 2021 - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiesta Mayor de Sants de Barcelona arranca este sábado tras coger el testigo de las fiestas de Gràcia, que finalizan este jueves, con una amplia programación festiva y cultural, así como con hasta 11 calles decoradas y con actividades exclusivas.

Alcolea de Baix, Alcolea de Dalt, Finlàndia, Galileu, Guadiana, Papin, Sagunt, Valladolid, Vallespir de Dalt, Vallespir de Baix y la plaza de la Farga son las calles que permanecerán decoradas y cerradas al tráfico hasta finalizar las fiestas el 31 de agosto, indica el consistorio en un comunicado este miércoles.

El pregón, este año pronunciado por las integrantes de la compañía teatral La Calòrica Esther López y Júlia Trunyol, dará el pistoletazo de salida a la Fiesta Mayor el sábado a las 20 horas desde la Casa del Mig, en el parque de la Espanya Industrial.

A continuación, el protagonismo pasará a las calles decoradas, así como a la programación de los Castellers de Sants, al centro comunitario La Lleialtat Santsenca, a las rutas guiadas por la historia del barrio, a las actividades infantiles y tradicionales y a los conciertos.

Este año, destacan las actuaciones de Potser Dimarts, Roba Estesa y DJ Capri la noche del martes, que completarán las más de 300 actividades de cultura popular, actos de calle para todas las edades, competiciones deportivas y gastronómicas, organizadas por las comisiones de fiestas, las entidades y equipamientos del barrio.