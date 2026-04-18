Un film con María Valverde y Bruna Cusí lanza un "manifiesto de tolerancia" en el BCN Film Fest

Cartel de la película - MOONRISE PICTURES

BARCELONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La película 'Todo lo que no vemos', dirigida por Alberto Arvelo y con las actrices María Valverde y Bruna Cusí como protagonistas, explora las redes de apoyo y hace un "manifiesto de tolerancia" ante experiencias personales dolorosas, en el marco de su estreno europeo en el BCN Film Fest 2026.

En una entrevista de Europa Press, Arvelo, que ha dicho que la historia está coescrita por Wendy Guerra, ha afirmado que es una película "totalmente actoral", que trata de dos mujeres y su viaje hacia dentro tras haber vivido situaciones complicadas ambas.

El film sigue a Aroa (María Valverde) y Miquela (Bruna Cusí), que se encuentran en un lavabo público y acaban en un viaje por carretera desde España hasta Portugal, en una huída de sus situaciones personales --en el caso de Aroa un maltrato físico-- y que acabará siendo una experiencia "reveladora" para las dos.

El director explica que la idea se originó durante el Covid-19, cuando asegura que surgió otra pandemia, la del maltrato: "El no poder salir, empezó a desatar una crisis global, silenciada dentro de esas puertas, que se hizo más grave en sectores rurales".

"Encuentran en ellas, en esa soledad femenina, un lugar seguro, un lugar protegido, un lugar donde ellas pueden ser abiertamente lo que son. Y nos pareció que era una hermosísima historia", afirma.

La intención era elaborar una historia que hablara de la luz, en un momento de oscuridad, y de la tolerancia, así como de la importancia de tener redes de apoyo y de escuchar: "La película es un canto también a la compasión, al amor y a la esperanza".

"MINIMALISMO LITERARIO" Y COMPRENSIÓN

Arvelo señala que la película --presentada en el Festival de Tribeca de Nueva York (Estados Unidos)-- pone el foco en escuchar a los demás y dejarse escuchar uno mismo, y destaca que a través de hechos sutiles, a modo de "minimalismo literario", se va generando un sentimiento general con el que conecta el espectador.

"Miquela ve que Aroa tiene algo muy profundo que no sabe cómo expresar por dolor o porque no tiene socialmente herramientas para hacerlo, pero la entiende y la acompaña. Las dos tienen su propio viaje de sanación", asegura.

También ha lamentado la "indolencia que ha ido llenando la vida cotidiana" en el mundo actual, con la tecnología y la comunicación por los móviles, y considera que esta película señala precisamente eso, la importancia de volver a "escuchar a la gente" y conectar.

"Me encantaría que la película sirviera para que la gente pueda tener los ojos un poco más abiertos con respecto a los otros. Que haya un poco más de comprensión. Un pequeño gesto puede cambiar la historia de una persona", añade.

GUERRA y ESTRUCTURA PATRIARCAL

La guerra es un tema que sobrevuela con gestos sutiles la cinta, desde una conversación banal hasta sonidos lejanos, y Arvelo lamenta que "una guerra de hombres, provocada por hombres, mate a mujeres y estén cargándose el planeta por esta cosa de macho alfa".

Además, explica que en la cinta se juega con los prejuicios poniendo un espejo frente al espectador, que puede llegar a no creer a Aroa cuando afirma que ha sufrido ese maltrato: "Viene de esta estructura patriarcal en la que vivimos, donde el patriarca tiene la razón y cualquier voz que vaya en contra debe ser revisada y puesta en duda".

La banda sonora de 'Todo lo que no vemos' va a cargo del músico y director de orquesta Gustavo Dudamel, con quien Arvelo explica que lleva 20 años trabajando y defiende: "La ópera es el cine del siglo XIX, es la misma cosa, la misma emoción".