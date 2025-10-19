Filmets Badalona Film Festival acoge la presentación en España de los cortos ganadores de los BAFTA

El certamen de cortometrajes Fimets Badalona Film Festival acoge la presentación en España de los cortos ganadores de los BAFTA - FILMETS BADALONA FILM FESTIVAL

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 51a edición del certamen de cortometrajes Filmets Badalona Film Festival, celebrado del 16 al 26 de octubre en Badalona (Barcelona), ha acogido este domingo la presentación en España de los cortometrajes ganadores y finalistas de la última edición de los BAFTA, los premios de cine de la Academia Británica, informa el festival en un comunicado.

En la edición de 2025, el corto ganador ha sido 'Rock, Paper, Scissors', una producción del Reino Unido dirigida por Franz Böhm, mientras que el mejor cortometraje de animación de este año ha sido para 'Wonder to Wonder', una película de menos de 15 minutos coproducida entre Países Bajos, Francia, Bélgica y Reino Unido y dirigida por Nina Gantz.

La Operations Manager del British Council en Barcelona, Louise Hakney, ha explicado que su intención es que los cortos se vean en el mayor número posible de países: "Filmets es el lugar perfecto para verlos".