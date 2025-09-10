Finaliza la prueba de Protecció Civil de alertas a móviles en el Alt Pirineu y Lleida

Seguimiento del envío de la alerta ES-Alert y el funcionamiento de las encuestas desde el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Barcelona - PROTECCIÓ CIVIL

LLEIDA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La prueba efectuada por Protecció Civil de envío de alertas ES-Alert a los móviles de Lleida y Alt Pirineu i Aran (Lleida) ha tenido lugar este miércoles a las 10.00 horas, tal y como estaba previsto, ha informado Protecció Civil en un comunicado.

En la media hora posterior al envío, más de 3.000 personas han respondido a la encuesta de valoración que se adjuntaba al mensaje y, la mayoría, han dado un resultado "positivo", informando de que han recibido la alerta correctamente.

Los resultados, tanto del envío de la alerta como de las encuestas, han sido monitorizados desde el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), en Barcelona.

La encuesta estará activa en la web de Protecció Civil durante unas horas para que aquellas personas que no hayan recibido el mensaje y que en ese momento se encontrasen en estas comarcas puedan comunicarlo.

La directora de Protecció Civil, Marta Cassany, ha declarado que "la realización de pruebas como la de hoy es muy importante para difundir el uso de la herramienta entre la ciudadanía y comprobar técnicamente que funciona correctamente y, en caso de que haya alguna mejora a hacer, detectarla y aplicarla".

Protecció Civil ha informado de la realización de esta prueba al Ministerio del Interior, que es el organismo propietario de la herramienta ES-Alert, para que pueda estudiar los resultados del envío e informar de posibles incidencias.