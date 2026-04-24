Finalizan las obras de mejora de la plaza-mirador de L'Ampolla (Tarragona)

Imagen de la plaza-mirador de L'Ampolla (Tarragona) - GOVERN DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ports de la Generalitat ha finalizado las obras de adecuación de la plaza-mirador del puerto de L'Ampolla (Tarragona), que han supuesto una inversión de 745.000 euros y se han ejecutado en un plazo de 5 meses, informa el Govern de la Generalitat este viernes en un comunicado.

La actuación ha supuesto la reparación e impermeabilización de la superficie de la plaza por un lado, con el objetivo de evitar humedades y filtraciones de agua en los locales pesqueros que se sitúan bajo el mirador, además la modificación de unas escaleras para mejorar el acceso de los vecinos e instalación de placas fotovoltaicas.

El secretario de Movilidad e Infraestructuras y presidente de Ports de la Generalitat, Manel Nadal, ha señalado en una visita al espacio que el proceso se ha llevado a cabo junto con el sector pesquero y el ayuntamiento del municipio y remarcado que supone un apoyo para la actividad pesquera y contribuye a la lucha contra el cambio climático.