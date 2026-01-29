Finestres abrirá en mayo una librería dedicada a Palestina en la calle Verdi de Barcelona

Render de la librería - FINESTRES

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Llibreria Finestres ha anunciado que este mayo abrirá una librería dedicada a Palestina en la calle Verdi de Barcelona, en el barrio de Gràcia, con lo que "refuerza su compromiso de alzar la voz en solidaridad con el pueblo palestino".

En un comunicado este jueves, ha reafirmado su compromiso en defensa de la cultura palestina y los derechos humanos "en el contexto de genocidio en Gaza, y de colonialismo de asentamiento, régimen de apartheid y limpieza étnica que se sigue perpetrando en Cisjordania desde hace 77 años".

Ofrecerá una selección bibliográfica sobre la experiencia palestina, así como una programación de actividades para rendir homenaje y "acercar al público la cultura milenaria del pueblo palestino como símbolo de resistencia y de solidaridad".