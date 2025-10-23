La firma de hipotecas en Catalunya aumenta un 13,9% en agosto

Archivo - Cartel de venta en una fachada de un edificio en Barcelona, Catalunya (España)- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Catalunya ha aumentado un 13,9% en agosto respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 7,51% a nivel nacional), hasta sumar un total de 5.745 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Catalunya se prestaron 1.084,57 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en agosto, un 32,41% más del capital prestado que hace un año y, comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 31,8%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 6.957 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 1.517,09 millones de euros y, de ellas, 32 fueron sobre fincas rústicas y 6.925 sobre urbanas.

De las 6.925 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en agosto en Catalunya, 5.745 fueron sobre viviendas; 35 en solares y 1.145 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 94 y en 388 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor) y de las 1.310 hipotecas con cambios en sus condiciones, 828 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 6.216 préstamos sobre fincas en Catalunya, de las cuales 4.706 correspondieron a viviendas, 62 a fincas rústicas, 1.383 a urbanas y 65 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Cantabria (+63,84%), Baleares (+41,75%) y Aragón (+39,85%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Asturias seguida de Extremadura y Madrid con caídas del 15,58%, 12,52% y 8,62%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+99,15%), Aragón (+66,79%) y La Rioja (+62,95%) marcando los mejores registros, salvo en Asturias, en donde se redujo un 3,47%.