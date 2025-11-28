Fiscalía y acusación piden prisión para el principal sospechoso de la muerte de Helena Jubany

Santiago Laiglesia se ha acogido a su derecho a no declarar y su actitud ha sido "inexpresiva"

SABADELL (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía y la acusación particular han pedido el ingreso en prisión provisional de Santiago Laiglesia, principal sospechoso del asesinato de Helena Jubany, que este viernes ha comparecido ante la jueza de Sabadell (Barcelona) y se ha acogido a su derecho a no declarar, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

El Ministerio Público ha solicitado el ingreso en prisión provisional al considerar que existe un riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, "atendiendo al hecho de que la mayoría de testigos del procedimiento forman parte de un grupo muy reducido de personas" vinculadas a la Unió Excursionista Sabadell (UES), ha informado el abogado de la acusación particular, Benet Salellas.

La acusación particular se ha adherido a esta petición y ha pedido que, si no se adopta esta medida, se le retire el pasaporte y comparezca semanalmente en los juzgados, así como la prohibición de comunicarse con el resto de testimonios ante la "omertá" que se ha impuesto en el conjunto de personas de la UES, según el abogado.

La defensa se ha opuesto a la adopción de culquier medida cautelar y Laiglesia no ha respondido a las preguntas, tampoco cuando la instructora le ha dado el turno de palabra después de que las acusaciones pidieran su ingreso en prisión, según Salellas, que ha dicho que el investigado ha mostrado una actitud "inexpresiva".

Salellas ha dicho que la presencia de ADN en el jersey de la víctima es objetiva, que vincula a Laiglesia con el lugar de los hechos en el momento de la comisión del crimen, y que su falta de explicación este viernes es una contribución a consolidar esta prueba.

ADN EN EL JERSEY

La titular del Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell ordenó la citación de Laiglesia después de que la Policía Nacional hallara ADN compatible con el suyo en el jersey que la joven llevaba puesto la noche en la que fue asesinada en diciembre de 2021.

En un informe de 14 páginas al que tuvo acceso Europa Press, la policía explicó que, en una mezcla extraída de un frotis en la zona lateral izquierda inferior del jersey, se hallaron coincidencias compatibles con el perfil genético de este investigado.