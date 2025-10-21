Fiscalía eleva a 20 años la petición de condena para el acusado por el crimen del 'chemsex'

El acusado de matar a un hombre durante una fiesta 'chemsex' en una masía de Vallgorguina (Barcelona) en febrero de 2023 - TSJC

Aumenta un año la petición al no apreciar atenuantes y la defensa pide la absolución por enajenación

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El representante del Ministerio Fiscal ha modificado su escrito de conclusiones definitivas y ha solicitado, coincidiendo con la acusación particular, 20 años de prisión para el ciudadano británico acusado de asesinar a un hombre de 38 años durante una fiesta 'chemsex' en una masía de Vallgorguina (Barcelona) en 2023.

El Ministerio Público pedía inicialmente 19 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía con la atenuante analógica por el consumo de sustancias estupefacientes, mientras que la acusación particular solicitaba uno más al no apreciar circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

Finalmente, en un escrito conjunto, ambas acusaciones han solicitado 20 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía --sin que concurran atenuantes--, así como 5 años de libertad vigilada, con la obligación de someterse a un tratamiento de deshabituación de drogas tóxicas y de acudir a un curso de educación sexual vinculado con el uso de sustancias estupefacientes en contexto sexual.

En concepto de responsabilidad civil, pide que indemnicen a la hija menor del fallecido con 400.000 euros por los daños y perjuicios causados, a sus padres con 50.000 euros a cada uno, a cada uno de los dos hermanos con 30.000 euros y a la exmujer con 7.000 euros.

MIEDO INSUPERABLE

La defensa ha solicitado su absolución, tras pedir que se le apliquen las eximentes por enajenación mental transitoria, intoxicación plena por sustancias, miedo insuperable y legítima defensa.

El procesado llegó a Barcelona en un vuelo procedente de Londres la tarde del 16 de febrero de 2023 para pasar unos días con la víctima, con la que había concertado un encuentro para una sesión de 'chemsex', término con el que se conoce al consumo de drogas con fines sexuales.

La víctima lo recogió en el aeropuerto y ambos se trasladaron hasta una masía en Vallgorguina sobre las 21.30 horas, donde pasaron un rato con un amigo.

Sobre las 22.30 horas, tras despedir al invitado, ambos comenzaron a consumir "voluntaria y concertadamente" diferentes drogas con el fin de alcanzar la mayor excitación sexual, entre ellas cocaína, GHB, metanfetamina, anfetamina y MDMA y mantuvieron relaciones sexuales, según la Fiscalía.

En ese momento, el acusado se dirigió a la cocina, cogió un cuchillo y apuñaló a la víctima en el pecho y en la espalda mientras ésta se cubría con los brazos y trataba de huir, aunque sin poder repeler el ataque.

El hombre, gravemente herido, consiguió bajar las escaleras y trató de escapar por la puerta, pero al encontrársela cerrada con llave saltó a la calle desde una altura aproximada de 3 metros y emprendió una huida a pie, desplomándose a apenas 15 metros de la casa a causa de las lesiones, que le provocaron la muerte.