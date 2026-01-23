Fiscalía investiga a Albiol por el desalojo del instituto B9 de Badalona (Barcelona)

Archivo - Un hombre increpa a los los Mossos d'Esquadra que trabajan en el desalojo del B9 de Badalona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha abierto diligencias de investigación al alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, "para estudiar distintas denuncias" relacionadas con el desalojo del instituto B9 el pasado 17 de diciembre, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

El eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Odio y Discriminación el 24 de diciembre al entender que Albiol pudo incurrir en un delito de odio, así como en delitos de denegación del servicio público por motivos discriminatorios, delito de desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación.

Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2025, cuando los Mossos d'Esquadra llevaron a cabo un operativo para vaciar el B9, en el que llegaron a residir unas 400 personas: algunas de ellas abandonaron el lugar en los días previos, por lo que el desalojo dejó sin techo a unas 170.