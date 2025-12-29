La Fiscalía investigará el caso del catedrático Ramón Flecha y el grupo CREA

Imagen de archivo - El edificio histórico de la Universitat de Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Barcelona investigará el caso del catedrático emérito de la Universitat de Barcelona (UB) Ramón Flecha y el grupo CREA, han afirmado este lunes fuentes de Fiscalía consultadas por Europa Press.

Aseguran que la Fiscalía ha recibido la denuncia, que le trasladó la semana pasada la UB, y que se abrirán diligencias de investigación que se llevarán por la nueva sección que se creará de Violencia a la Infancia y la Adolescencia, "que llevará también agresiones sexuales a mayores de edad".

En julio de 2025, 14 universitarias --a las que desde entonces se han sumado 2 más-- señalaron a Flecha por presunto acoso sexual, tras lo que la UB lo suspendió de su cargo como catedrático emérito e inició la investigación.

El rector de la UB recibió el 19 de diciembre un informe preliminar de conclusiones del primer tramo de la investigación --realizada por la comisión profesional de expertos a raíz de una denuncia de julio de 2025-- junto a dos anexos, en los que se recoge una evaluación pericial psicológica de la fiabilidad del relato de los denunciantes.

Los hechos descritos podrían constituir conductas de coerción sexual, coerción psicológica, maltrato, explotación personal y profesional y conductas vejatorias e intimidatorias, lo que podría encajar en la posible existencia de un grupo coercitivo de alto control.

A partir de este informe, la UB ha suspendido de trabajo a dos PDI (Personal Docente Investigador), y a un catedrático honorario de dicha condición, atendida "la gravedad de los hechos relatados"; y la universidad señala que, de presentar la Fiscalía denuncia o querella, solicitará personarse como acusación particular.