Fiscalía pide hasta 10.000 euros a Òmnium por usar la voz de un guardia civil en un vídeo

Cuixart dice que era "parte de una campaña de denuncia de la vulneración de derechos fundamentales" durante el juicio al 1-O

La Fiscalía ha defendido este jueves condenar a Òmnium Cultural por presuntamente vulnerar el derecho a la propia imagen de un sargento de la Guardia Civil, del que la entidad usó su voz al testificar en el juicio al 1-O para un vídeo propagandístico, para lo que el Ministerio Público ha reclamado una indemnización por daños morales de entre 6.000 y 10.000 euros.

En el juicio de este jueves en el Juzgado de Primera Instancia 57 de Barcelona, el guardia civil demandante ha mantenido su petición de recibir una indemnización de 10.000 euros por daños morales al considerar que se hizo un uso publicitario de su voz, y ha afirmado que el mismo día que presto declaración en el Tribunal Supremo (TS) por su actuación en el registro de la Conselleria de Exteriores antes del 1-O recibió "un montón de whatsapps y links referentes a ese vídeo".

Ha afirmado que esa misma noche "hubo más de 5.000 tuits" en referencia a su testimonio, y que varios medios de comunicación usaron su voz para informar del juicio, mientras que también se empleó en redes sociales a modo humorístico por su declaración sobre una bandera de Òmnium.

El vídeo que ha originado este juicio recoge una parte del interrogatorio de la defensa al sargento en el juicio al 1-O, en el que él describe una bandera de Òmnium que vio durante el registro en Exteriores, aunque dicha descripción no concuerda con la bandera de la entidad.

"Me ridiculizaron, se rieron... y no he presentado demanda contra nadie de todas estas personas por todos estos videos. Entiendo que, aunque no soy una persona pública, sí estuve declarando en un juicio público y de interés. Sí que entiendo lo que es la libertad de expresión", por lo que ha sostenido que su denuncia se debe solo a que considera que Òmnium usó su declaración con fines publicitarios, ya que al final del vídeo aparecía el mensaje 'Hazte socio'.

El agente ha considerado que el vídeo de campaña de Òmnium "mercadeaba" con su voz, y ha afirmado que personas a quien no ha visto durante años le reconocieron a pesar de que no aparecía su imagen.

Sobre la justificación de su petición de una indemnización por daños morales, ha explicado que a su hija adolescente le ha afectado que otras personas le hayan reconocido a él en el vídeo, y ha añadido que la situación le puede perjudicar en su trabajo como agente encubierto: "He hecho varios servicios encubiertos, donde narcotraficantes no conocían mi identidad. No sé si hoy en día puedo fiarme, porque, si una persona que hace 20 años no me ve, ha reconocido mi voz, ¿un narcotraficante con el me he reunido hace 15 días, puede reconocerme?".

A preguntas del abogado de Òmnium, el sargento ha aclarado que ninguna resolución del cuerpo ha "acreditado que se haya puesto en riesgo su trabajo como agente encubierto", y también ha contestado que no presentó ninguna denuncia por la afectación de los hechos a su hija.

CUIXART: EL SARGENTO "ESTABA MINTIENDO"

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ha intervenido como representante de la entidad y por videoconferencia desde la cárcel de Lledoners (Barcelona), ha explicado que el vídeo "formaba parte de una campaña de denuncia de la vulneración de derechos fundamentales" durante el juicio al 1-O.

Cuixart ha asegurado que el vídeo fue uno de los más sencillos de la campaña porque solo consistía en reproducir la declaración del sargento: "Lo que queríamos era denunciar que el testigo no estaba diciendo la verdad, estaba mintiendo diciendo que había una bandera cuando fue incapaz de argumentarlo".

"Es más que evidente que o hay mala fe, o hay falso testimonio, o hay una incompetencia manifiesta de un servidor público incapaz de definir esa bandera que afirmaba que había visto, el propio presidente de la Sala lo dice en la sentencia", ha dicho sobre la declaración del sargento en el Supremo, cuando el abogado del guardia civil le ha preguntado si Òmnium denunció falso testimonio, ante lo que Cuixart ha explicado que no lo consideraron necesario porque los magistrados ya desestimaron su declaración.

TRABAJADORES DE ÒMNIUM

En el juicio de este jueves han comparecido como testigos tres empleados del área de comunicación de Òmnium Cultural, entre ellos el director de campaña, quien ha explicado que el vídeo en cuestión formaba parte de la campaña 'Juicio a la democracia', en la que también usaron vídeos del coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, jefe de la policía judicial a cargo de la investigación del 1-O; del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y del exdelegado del Gobierno en Catalunya Enric Millo, entre otras personas, y ha asegurado que ninguna de ellas ha demandado a Òmnium por esos vídeos.

Sobre el mensaje final del vídeo, 'Hazte socio', ha dicho que tenía la intención "más de movilizar a la sociedad", y ha dicho que en los distintos vídeos usaban de forma intercalada otros mensajes como 'Implícate' o 'Hazte voluntario'.

Por su parte, el director de comunicación de la entidad ha explicado que para captar imágenes de la sala durante el juicio al 1-O usaron la señal institucional del Supremo, que todos los medios y también Òmnium recibían a través de TVE, y ha defendido que no cambiaron "ni una sola palabra de lo que dijo el testigo".