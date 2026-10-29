Fiscalía pide 8 años a 2 mossos por presuntas torturas a un joven gay en el Raval de Barcelona

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita 7 años y 11 meses de prisión para 2 agentes de los Mossos d'Esquadra por presuntamente torturar a un joven gay en el barrio del Raval de Barcelona tras privarlo ilegalmente de libertad durante la madrugada del 8 de noviembre de 2021.

Según el escrito de acusación de la Sección Especializada en Odio y Discriminación de la Fiscalía consultado por Europa Press, los hechos se produjeron después de que varias patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana del Eixample acudieran a un local ubicado en la calle Villarroel de Barcelona después de que el propietario los requiriese tras un incidente entre clientes.

Uno de los mossos acusados comunicó por la emisora que se trataba de una discusión entre clientes que habían tenido problemas con el alcohol y que nadie quería denunciar, abandonando el lugar las patrullas después tras identificar a los implicados en el incidente.

Sin embargo, poco después, la sala de mandos requirió de nuevo a las patrullas que acudieran al mismo local, pues el propietario del mismo había reducido a un cliente tras protagonizar un altercado, por lo que uno de los acusados, con ayuda de un compañero, lo introdujo en un coche patrulla.

Una vez dentro del vehículo, uno de los acusados pidió al otro que condujese hasta la Rambla del Raval, fuera de su distrito, pese a que ambos eran conscientes de que "la privación de libertad de la víctima carecía de amparo legal", según la Fiscalía.

El coche patrulla lo conducía uno de los acusados, acompañado por una agente en prácticas que ocupaba el asiento del copiloto --y que no está investigada--, viajando en la parte posterior el segundo acusado y la víctima, y les seguían dos vehículos policiales del mismo 'escamot'.

"MARICÓN DE MIERDA"

Durante el trayecto, el ministerio público sostiene que uno de los acusados aprovechó para humillar a la víctima por su orientación sexual, que le propinó puñetazos en el estómago, le apretó la cabeza contra la mampara del vehículo y le cogió por el cuello hasta el punto de impedirle respirar.

"Maricón además de árabe, lo tienes todo", asegura la Fiscalía que le profirió uno de los policías en presencia de su compañero, que no solo ni hizo nada para impedirlo, sino que mantuvo una actitud pasiva, llegando a reaccionar con risas.

"Repite, maricón de mierda, di que eres una mierda, di que eres una mierda seca, di que eres una diarrea con moscas", prosiguió uno de los procesados, una orden que la víctima acató al encontrarse aterrada.

La fiscal asegura que, en un determinado momento, la víctima vomitó y el policía que iba sentado a su lado y que lo había agredido y humillado le cogió la cabeza y se la presionó contra el vómito, antes de pedirle a su compañero que parara el vehículo, donde le quitaron los grilletes y lo dejaron ir, abandonando todas las patrullas el lugar.

NO REDACTARON NINGÚN ATESTADO

Durante este periodo de tiempo las tres patrullas permanecieron fuera de su distrito, y cuando llegaron a comisaría no redactaron ningún atestado en relación a estos hechos.

Los dos acusados, que ingresaron en prisión provisional en 2022 y salieron en libertad tras abonar una fianza, están acusados de un delito de tortura --uno de ellos por omisión--, un delito de maltrato de obra y otro de detención ilegal con la agravante de motivación discriminatoria, por los que la fiscal interesa penas de casi 8 años de prisión y una indemnización a la víctima de 20.000 euros.