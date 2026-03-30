Fluidra alcanza el 93% de uso de electricidad renovable y reduce un 70% las emisiones desde 2021

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BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fluidra ha alcanzado el 93% de uso de electricidad renovable y ha reducido en un 70% las emisiones de Alcance 1 y 2 desde 2021, informa en un comunicado este lunes.

La empresa ha explicado que cerró 2025 con "avances significativos" en su estrategia de sostenibilidad, cumpliendo con los objetivos definidos y, además, refuerza su hoja de ruta en 2026 hacia la neutralidad en carbono para 2027.

Ha explicado que mantuvo una evolución positiva en los principales índices de sostenibilidad, con una puntuación de 77 en S&P, una calificación B en CDP Climate y CDP Water, y un rating AA en MSCI.

En el consumo de agua, redujo el consumo hasta 112 metros cúbicos por cada mil euros de ventas, un 10% menos que en 2024, y realizó las primeras inversiones en proyectos locales en España y Brasil destinados a fortalecer la resiliencia hídrica y a promover una gestión responsable de los recursos naturales.

Para 2026, la empresa prevé alcanzar un 96% de electricidad renovable, reducir un 90% sus emisiones de Alcance 1 y 2 respecto a 2021 y certificar seis nuevas plantas con la ISO 14001.