La FMC participa en la Fira Municipàlia en Lleida para ofrecer sus servicios a entes locales

LLEIDA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) participa desde este martes en la Fira Municipàlia, que se celebra en recinto ferial de Lleida hasta este jueves, para atender demandas y exponer las acciones puestas en marcha para servir a los entes locales asociados a la entidad.

Municipàlia es la feria biennal "más importante del sector", con un área de exposiciones de empresas del ámbito municipal, siendo un espacio donde los ayuntamientos encuentran soluciones para la gestión, explica la FMC en un comunicado.

La FMC estará presente durante los tres días de la feria con un estand propio, con la voluntad de ser "un referente para el municipalismo plural, potenciando el trabajo hecho en los municipios y desde los pueblos y ciudades de Catalunya".

La entidad expone sus recursos técnicos y humanos para dar respuesta a las dudas de los electos, técnicos locales y empresas públicas y privadas relacionadas con el mundo municipal.

Además, el estand cuenta con publicaciones e información de las comisiones sectoriales de la FMC y da cabida a un espacio para el Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FORUMSD).