Foment cifra en 49.543 millones el déficit inversor en infraestructuras en Catalunya desde 2009

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, el presidente de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres d'Obres de Catalunya (CCOC), Lluís Moreno, y el director de Estudios y Economía de Foment, Salvador Guillermo. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El déficit de inversión en infraestructuras en Catalunya entre 2009 y 2025 ha alcanzado 49.543 millones de euros por parte de las administraciones públicas, según los datos compartidos por Foment del Treball.

Lo ha explicado el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, este lunes en Barcelona, durante la presentación del informe 'El déficit de inversión en infraestructuras en Catalunya 2009-2025 junto al presidente de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC), Lluís Moreno, y el director de Estudios y Economía de Foment, Salvador Guillermo.

Llibre ha calificado esta cifra como alarmante, además de indignante e intolerable: "Este déficit afecta directamente a la competitividad empresarial, al tejido productivo, la movilidad de los ciudadanos y a la capacidad de crecer adecuadamente", ha dicho el presidente de la patronal.

Preguntado por Consorci d'Inversions tumbado en el Congreso de los Diputados la semana pasada con los votos en contra de Junts, PP y Vox, Llibre ha lamentado que las grandes propuestas de Foment, como es el traspaso del presupuesto y competencias a la Generalitat de Catalunya o la creación de una agencia independiente que elabore y fiscalice estas inversiones, hayan "fracasado".

UNIDAD DE ACCIÓN

Dada la gravedad, ha añadido Llibre, desde la patronal han instado al Govern de Catalunya y todos los partidos del Parlament a conseguir el máximo consenso y unidad de acción para conseguir revertir la situación, que se agrava año a año, ha señalado.

"Esta es una condición imprescindible para conseguir que el Estado de con una solución efectiva al déficit de infraestructuras", ha señalado Llibre, y explicado que los grandes perjudicados de esta brecha en la inversión son Catalunya, su economía y sus ciudadanos.

EVOLUCIÓN ANUAL

En base a los datos de Foment, que sitúan una base para las cifras de inversión pública anual en infraestructura en un 2,2% del PIB, "solo" en 2025 el déficit fue de 3.375 millones de euros, con un peso respecto al PIB de las licitaciones del 1,2%, dos puntos por debajo de la cifra estimada por la patronal como adecuada.

Moreno ha tildado la cifra de insuficiente respecto al 2,2% que, ha recordado, "ya no es ni un objetivo, sino lo que nos haría estar a la altura del resto de regiones del mundo y, sobre todo, de Europa".

A tipos de cambio constante, el déficit total desde 2009 es ya de 58.748 millones de euros, lo que, ha resaltado Moreno, supone que "si hoy hiciéramos todas estas inversiones, nos costarían 9.000 millones de euros más que si lo hubiéramos hecho antes", y hecho un llamamiento a cambiar la cultura y la voluntad de inversión en el país.

3 ADMINISTRACIONES

Por tipos de administración, y en términos de ejecución de las obras, por otro lado, Moreno ha cifrado en un 40% el déficit de ejecución de las obras por parte del Estado, con un 59,5% de las obras ejecutadas, una cifra que en sí que supera el 80% de la ejecución completada en el caso de la Generalitat y las administraciones locales.

También ha situado en un 48,7% el grado de ejecución de las obras de Adif en Catalunya, con una inversión presupuestada para el 2023 de 1.292 millones de euros, frente a los 421 millones ejecutados finalmente.