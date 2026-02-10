Foment dice que limitar precios en emergencias es "una amenaza directa" a la seguridad jurídica

Archivo - Sede de Foment del Treball. - FOMENT DEL TREBALL - Archivo

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha advertido de que la limitación de precios de bienes y servicios en situaciones de emergencia anunciada por el Gobierno es "una amenaza directa" a la seguridad jurídica, en un comunicado este martes.

La patronal ha señalado que este mecanismo "abre la puerta a una intervención discrecional del mercado basada en criterios imprecisos", lo que puede llevar a aplicaciones arbitrarias e imprevisibles.

"Esto altera los principios fundamentales de nuestro marco jurídico y desestabiliza la confianza necesaria para que la inversión y la actividad económica se desarrollen con normalidad", ha añadido la organización.

Ha señalado que el modelo actual contempla mecanismos excepcionales de intervención "pero rigurosamente acotados, motivados y limitados en el tiempo".

Por ello, ha reclamado que el Gobierno retire esta iniciativa y abra un "proceso real de diálogo con los sectores económicos".