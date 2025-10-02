Foment y empresarios gallegos preparan un foro empresarial bilateral en Barcelona en 2026

El presidente de Pimec, Josep Sánchez Llibre, y el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, en una reunión en A Toxa. - FOMENT

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) han organizado un foro empresarial bilateral que se celebrará en Barcelona en 2026 y en el que participarán empresarios catalanes y gallegos de los sectores industrial, textil, turístico y de la economía azul, entre otros.

Las relaciones comerciales entre Galicia y Catalunya rondan los 5.000 millones de euros anuales y ambos territorios conforman el 25% del PIB nacional y un 35% de las exportaciones españolas, informa Foment en un comunicado este jueves posterior a una reunión en A Toxa, a la que han asistido el presidente de Pimec, Josep Sánchez Llibre, y el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, entre otros.

En la cita, también se tratarían las cuestiones trasversales de los equipos de trabajo de ambas entidades empresariales, exponiendo su situación, problemáticas y posibles soluciones, a fin de elaborar una declaración conjunta abordando la descarbonización y transición energética, vivienda, digitalización e IA, entre otros aspectos.

Del mismo modo, abordarán el mercado laboral eficiente y cuestiones que preocupan especialmente al empresariado, "como el elevado absentismo, productividad y fiscalidad, el papel de la reindustrialización y la autonomía estratégica, además de evitar la dependencia productiva y de materias primas del sudeste asiático".

También se analizará "la necesidad de simplificación del marco regulatorio", así como de la simplificación de obligaciones y trámites que, textualmente, ahogan a las empresas.