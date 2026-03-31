Foment y la Fundació Impulsa se alían para apoyar el talento joven a través de la FP

Representantes de Foment y la Fundació Impulsa en la firma de un convenio de colaboración para fomentar la formación y empleo de jóvenes en Catalunya - FOMENT

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball y la Fundació Impulsa han firmado un convenio de colaboración para promover la igualdad de oportunidades entre los jóvenes en Catalunya, facilitando su acceso a la formación, el desarrollo profesional y la inserción en el mercado laboral, con el foco puesto en la Formación Profesional (FP).

El acuerdo, centrado en mejorar las oportunidades formativas y laborales de jóvenes en situación de vulnerabilidad, ha sido firmado por la presidenta de la Fundació Impulsa, Andrea Carandell, y el director ejecutivo de Foment del Treball, Laureà Folch, informa la patronal en un comunicado este martes.

En la reunión también han participado, por parte de la patronal, el secretario general, David Tornos; el director territorial, César Sánchez; y la responsable de conocimiento y FP, Natalia Baldan; y, por parte de la fundación, la responsable de Alianzas Estratégicas, Glòria Pujol.

Tornos ha destacado que apostar por la formación y el acompañamiento de los jóvenes es "esencial para construir una economía más competitiva y cohesionada", y que iniciativas como la de la Fundació Impulsa contribuyen a conectar talento y empresa con impacto social, según él.

Por su parte, Carandell ha subrayado que la implicación del mundo empresarial es "clave para garantizar que ningún joven quede atrás y pueda desarrollar su proyecto vital y profesional con igualdad de oportunidades".