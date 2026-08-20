Foment lamenta la muerte de Josep Cusí y resalta su unión con la economía y el deporte

El Rey Juan Carlos y Josep Cusí en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha lamentado el fallecimiento del empresario y armador catalán Josep Cusí en Barcelona, y ha resaltado su unión con la economía del país y el deporte.

"Era un hombre comprometido, discreto y con una gran visión de futuro", ha señalado la patronal en un mensaje en 'X' de este jueves recogido por Europa Press.

Cusí, conocido por su amistad con el rey emérito Juan Carlos I y por ser el armador del barco Bribón, con el que participó en regatas junto al antiguo monarca, falleció la madrugada de este miércoles a los 92 años.