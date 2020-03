Foment y Pimec piden facilitar los ERTE motivados por el Covid-19

Reclaman a la administración poder consensuar conjuntamente las medidas que se tomen

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector comercio representado por Foment Comerç y Pimec Comerç ha reclamado facilitar la tramitación de Expedientes de Regulación Temporales de Empleo (ERTE) en los casos que el motivo sea "claramente" por los efectos del coronavirus para que puedan efectuarse con el plazo de tiempo más corto posible.

También han pedido, en el muy corto plazo, la moratoria en el pago de todos los impuestos de todas las administraciones diferidos "sin recargo y sin avales", según un comunicado conjunto este viernes.

Han advertido de que, en el caso de que el Gobierno español decrete el cierre de establecimientos, se entenderá como periodo inhabil y será necesario facilitar la realización de ERTE en las empresas, con mayor aportación pública, que no supongan pérdida retributiva de los empleados, ni que estos expedientes puedan afectar derechos futuros de los trabajadores.

También ven necesario considerar el sector y el canal de aprovisionado y suministro de productos alimentarios, cotidianos y de primera necesidad como "un sector estratégico de país", y garantizar la libertad de movimientos de los trabajadores y transportistas para no romper la cadena de suministro.

En este sentido, han reclamado a la Generalitat flexibilizar y asegurar la libre circulación de mercancías y horarios habilitados en las zonas de carga y descarga.

"ESTRATEGIA CONJUNTA"

Foment Comerç y Pimec Comerç han pedido mantener una estrategia de actuación conjunta y coordinada con la administración y consensuar conjuntamente todas las medidas que se tomen.

A su vez, han pedido que estas medidas se decidan con la antelación suficiente para poder dar respuesta "a y desde" las empresas y la ciudadanía.

También han reclamado que, en caso de entrar en una fase más restrictiva que la actual, necesitan "poder estar coordinados, enterados y preparados con antelación para hacer frente a los retos que se derivarían".

MORATORIAS

Han pedido establecer líneas de crédito para tesorería y otras contingencias, establecer moratorias a los plazos para pagar a proveedores que fija la ley, y la moratoria o anulación de cualquier tasa o impuesto en caso de que no pueda desarrollarse la actividad en condiciones normales.

También han reclamado facilitar la reestructuración de los gastos fijos de las empresas, la exención temporal de los impuestos municipales --el Impuesto de Bienes Inmbuebles (IBI), la tasa de basura, la tasa de terrazas en Barcelona y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)-- y retirar o no aprobar el incremento de la tasa turística en Catalunya.

Además, ha reclamado una moratoria a los bancos para que, en caso de impagos por falta de liquidez, amplíen plazos y flexibilicen la forma de regularizar la devolución de los pagos atrasados sin intereses o a intereses bajos.

MEDIDAS A CORTO PLAZO

Ven necesario adecuar los módulos del IRPF para este año, la reducción del Impuesto de Sociedades (IS) con un tipo del 15% para beneficios no distribuidos, la desgravación en el IS, o el IRPF en su caso, del 50% durante este ejercicio, del gasto en productos para el teletrabajo.

También han pedido reforzar el 'e-learning', la deducción del 25% para los gastos ocasionados por las familias derivadas de la aplicación de la cuarentena, ampliar el periodo de aplicación de la tarifa plana a los trabajadores autónomos y no aplicar la subida de la cotización mínima a los autónomos este ejercicio.