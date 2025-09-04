Foment y Plataforma Educativa acuerdan promover la inserción laboral de las personas vulnerables

El director de Negocio y Relaciones Institucionales de Foment, Benet Maimí, y el director general de Plataforma Educativa, Jordi Pascual - FOMENT

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball y Plataforma Educativa han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de promover la inclusión, la formación y la inserción sociolaboral de las personas en situación de vulnerabilidad.

El acuerdo se ha formalizado en un encuentro entre el director de Negocio y Relaciones Institucionales de Foment, Benet Maimí, y el director general de Plataforma Educativa, Jordi Pascual, según ha informado la patronal este jueves en un comunicado.

Ambos han puesto de manifiesto la necesidad de establecer un marco de cooperación estable para visibilizar e impulsar acciones sociales entre el mundo empresarial catalán.

Maimí ha señalado que "las empresas tienen un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa y cohesionada" y ha animado al tejido empresarial a implicarse en proyectos que generan impacto social real.

Por su parte, Pascual ha subrayado "la importancia de crear alianzas con el mundo empresarial para llegar más lejos en la lucha contra la pobreza y favorecer la igualdad de oportunidades".