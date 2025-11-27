Foment premia 5 "ejemplos de éxito" en prevención de riesgos laborales

La categoría de Elementos de integración de la prevención de riesgos laborales. - FOMENT

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha premiado a las empresas Cassa Aigües i Depuració, Henkel Ibérica, Quaker Houghton y Allianz Seguros y Reaseguros, como "ejemplo de éxito" en prevención de riesgos laborales, y a Elena Juanola a título póstumo por su trayectoria.

Han encabezado los XII Premios Atlante de Prevención de Riesgos Laborales el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, y el secretario de Treball de la Generalitat de Catalunya, Paco Ramos, informa la patronal en un comunicado este jueves.

Sánchez Llibre ha dicho que son ejemplos que pueden inspirar "especialmente a las pymes, que constituyen el núcleo del tejido empresarial catalán y que a menudo disponen de menos recursos, pero demuestran cada día una enorme voluntad de aprender y mejorar".

PREMIOS

En la categoría de Elementos de integración de la prevención de riesgos laborales, Cassa Aigües i Depuració recibe el premio por el desarrollo del proyecto 'Visitas manageriales de seguridad y salud laboral', del que el jurado valora elementos como la interacción con trabajadores para consolidar hábitos seguros.

Henkel Ibérica gana en la categoría de Medidas preventivas aplicadas, por el desarrollo del 'Programa de movilidad sostenible y segura', orientado a reducir la siniestralidad vial e impulsar hábitos de desplazamiento y fomentar pautas de movilidad más seguras.

Quaker Houghton se lleva el galardón en la categoría Iniciativas de sensibilización, información y/o formación, por implantar un programa de seguridad basado en el comportamiento y centrado en modificar patrones de conducta inconscientes y mejorar la percepción de los riesgos y consecuencias de las acciones.

Y Allianz Seguros ha sido premiada en la categoría de Promoción de la salud en el trabajo, por la candidatura 'La estrategia de Salud Mental en Allianz', orientada a romper el estigma asociado a la salud mental y a sensibilizar a la plantilla, con un enfoque integral y holístico.

El jurado ha galardonado la Trayectoria Profesional de Elena Juanola Pagès, a título póstumo, por "su dilatada trayectoria profesional dedicada a la seguridad y salud laboral, y a su labor como directora del Institut Català de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Empresa y Trabajo" de la Generalitat.